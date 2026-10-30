Производство опиума в Афганистане выросло в пять раз за год - ООН
30 Октября 2026, 02:31
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30 Октября 2026, 02:3130 Октября 2026, 02:31
135Фото: © Oriane Zerah/abaca/picture alliance
В Афганистане резко выросло производство опиума: в 2026 году объем достиг 1,5 тыс. тонн против 300 тонн годом ранее. Площадь посевов опийного мака увеличилась с 10 тыс. до 43 тыс. гектаров, говорится в отчете Управления ООН по наркотикам и преступности.
В 2022 году движение «Талибан», вернувшееся к власти в Афганистане, запретило выращивание опийного мака. Несмотря на нынешний рост, площадь посевов остается значительно меньше, чем до запрета, когда мак занимал около 200 тыс. гектаров.
По данным ООН, доходы посредников в торговле опиумом достигают 525 млн евро - примерно столько же, сколько до введения запрета.
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