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Производство опиума в Афганистане выросло в пять раз за год  - ООН

30 Октября 2026, 02:31
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© Oriane Zerah/abaca/picture alliance 30 Октября 2026, 02:31
30 Октября 2026, 02:31
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Фото: © Oriane Zerah/abaca/picture alliance

В Афганистане резко выросло производство опиума: в 2026 году объем достиг 1,5 тыс. тонн против 300 тонн годом ранее. Площадь посевов опийного мака увеличилась с 10 тыс. до 43 тыс. гектаров, говорится в отчете Управления ООН по наркотикам и преступности.

В 2022 году движение «Талибан», вернувшееся к власти в Афганистане, запретило выращивание опийного мака. Несмотря на нынешний рост, площадь посевов остается значительно меньше, чем до запрета, когда мак занимал около 200 тыс. гектаров.

По данным ООН, доходы посредников в торговле опиумом достигают 525 млн евро - примерно столько же, сколько до введения запрета.

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