На заседании Правительства министр сельского хозяйства Айдарбек Сапаров рассказал о текущей ситуации в пищевой промышленности Казахстана, передаёт BAQ.KZ.

По его словам, отрасль демонстрирует устойчивый рост по ключевым направлениям: объём производства, инвестиции и экспорт переработанной продукции. Министерство фиксирует активизацию процессов глубокой переработки, а государственные меры поддержки стимулируют расширение производства и привлечение инвестиций.

"Производство продуктов питания демонстрирует устойчивый рост. За 10 месяцев текущего года выпуск продуктов питания составил 3,1 трлн тенге, что на 9,1% выше уровня аналогичного периода прошлого года (10 мес. 2024 года – 2,6 трлн тг). План до конца года – 9,3%. Инвестиции в основной капитал в производство продуктов питания выросли на 60% и составили 225 млрд тенге. Положительная динамика наблюдается и в экспорте переработанной продукции АПК — за 9 месяцев экспорт достиг 2,5 млрд долларов США, что на 32,4% выше показателя аналогичного периода прошлого года (1,9 млрд долл. США)", — сообщил Айдарбек Сапаров.

Он отметил, что рост обеспечивают прежде всего мукомольная и масложировая отрасли, а также расширение производства других категорий продукции.

"Производство муки за указанный период достигло 2,8 млн тонн, что на 7% выше уровня прошлого года, растительного масла – 726 тыс. тонн (+21,7%), молока – 550 тыс. тонн (+4,7%), крупяной продукции – 239 тыс. тонн (+10%), а выпуск колбасных изделий – 65,1 тыс. тонн (+7,8%)", — подчеркнул министр.

В ходе своего выступления Айдарбек Сапаров также рассказал о мерах государственной поддержки переработчиков.