Производство продуктов в Казахстане выросло почти на 14%

За девять месяцев 2026 года объем производства продуктов питания в Казахстане достиг 3,2 трлн тенге, увеличившись на 13,8% по сравнению с прошлым годом, передает BAQ.KZ.

Сильнее всего вырос выпуск мороженого – на 51,7%, с 53,9 тыс. до 81,8 тыс. тонн.

Производство растительного масла увеличилось на 25,2% – до 828 тыс. тонн, муки – на 13,9%, до 2,8 млн тонн. Шоколада и кондитерских изделий выпустили на 10,4% больше, сыра и творога – на 9,3%. Доклад Султанова А. С.

С начала года более 200 предприятий пищевой промышленности получили 96 млрд тенге на пополнение оборотных средств.

Параллельно в стране расширяют производство молока и мяса.

По льготной программе под 2,5% годовых профинансировано 99 проектов по строительству и расширению молочно-товарных ферм. Из них уже запущена 71 ферма общей мощностью более 460 тыс. тонн молока в год. После реализации всех проектов мощность должна приблизиться к 600 тыс. тонн. Доклад Султанова А. С.

На развитие животноводства по программам «Игілік», «Береке» и «Жайлау» предусмотрено 150 млрд тенге, из которых 63,5 млрд уже выделено.

С начала года в Казахстан завезли более 9 тыс. голов племенного крупного рогатого скота. Еще около 16 тыс. голов КРС и 7 тыс. голов мелкого рогатого скота проходят отбор и карантин. Доклад Султанова А. С.

Для развития мясного направления профинансировано 73 заявки на льготные кредиты для откормочных площадок на общую сумму 52,2 млрд тенге. Доклад Султанова А. С.

По итогам года в Минсельхозе рассчитывают на рост производства продуктов питания на 9,5%, напитков – на 10,5%.