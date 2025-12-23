В области Жетысу состоялось торжественное собрание, посвященное Дню работников сельского хозяйства. Аким области Бейбит Исабаев, поздравив аграриев с профессиональным праздником, провел церемонию награждения и вручил лучшим сельхозтоваропроизводителям региона ключи от новых тракторов, передаёт BAQ.KZ.

К слову, в этом году в регионе объем урожая сельхозкультур составил 2 млн тонн. При этом по сравнению с прошлым годом производство сельскохозяйственной продукции выросло на 11%, достигнув 90 млрд тенге.

Перед началом торжественного собрания Бейбит Исабаев осмотрел выставку, организованную в фойе Дворца культуры им. И. Жансугурова, где была представлена разнообразная продукция, производимая в регионе, и ряд новшеств в сфере агротехнологий.

Выступая с поздравительной речью, аким области остановился на задачах, поставленных Главой государства на ІІ Форуме работников сельского хозяйства:

"Этот праздник – знак глубокого уважения к людям труда, которые обеспечивают продовольственную безопасность и вносят большой вклад в социально-экономическое развитие страны. Перед нами стоит задача повысить объем валовой продукции сельского хозяйства, уделяя при этом особое внимание цифровизации агропромышленного комплекса и его развитию как высокотехнологичной отрасли. В этом году на поддержку агросубъектов региона со стороны государства выделено 61,2 млрд тенге, из них 25,2 млрд тенге – субсидии, 24 млрд тенге – льготные кредиты, 12 млрд тенге – лизинговые программы. В результате обновляется автопарк сельхозтехники, активно внедряются водосберегающие технологии. Благодаря принимаемым мерам и ежедневному труду аграриев в этом году урожай сельхозкультур в регионе составил 2 млн тонн. Выражаю благодарность за добросовестный труд и еще раз поздравляю с праздником", - сказал Исабаев, перейдя к церемонии награждения.

Cельхозтоваропроизводители области были награждены медалями "Ветеран труда", нагрудными знаками "Отличник сельского хозяйства", Благодарственными письмами Премьер-министра РК, Почетными грамотами акима области.

Затем состоялось награждение победителей в номинации "Лучшие сельхозтоваропроизводители региона". В частности, из числа крестьянских хозяйств лучшим было признано КХ "Ерен Тау" Каратальского района, а из числа юридических лиц – ТОО "Сельский механизатор" Алакольского района. Их руководителям были вручены дипломы І степени и ключи от новеньких тракторов. Среди перерабатывающих предприятий лучшим было признано ТОО "Ляззат-2016" г.Талдыкорган, специализирующееся на производстве молочной продукции. В качестве награды – диплом І степени и денежный сертификат.