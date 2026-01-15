Производство серебра в Казахстане продолжает падать: за 2024 год выпущено 697,5 тонн аффинированного металла — самый низкий показатель с 2012 года, снизившись сразу на 21,2% по сравнению с 2023-м. За январь–ноябрь 2025 года производство составило 567,5 тонн, что на 11,1% меньше аналогичного периода 2024-го, передает BAQ.KZ со ссылкой на аналитиков energyprom.kz.

Экспорт серебра также сократился: за январь–октябрь 2025 года вывезено 516,8 тонн — на 9% меньше, чем годом ранее. При этом в стоимостном выражении экспорт вырос на 19,3%, до 581,1 млн долларов США, поскольку средняя цена тройской унции серебра за период с января по октябрь 2025 года увеличилась с 26,7 до 35 долларов. В октябре металл стоил уже 44,7 доллара за унцию, а к 12 января 2026-го — 85,7 доллара.

Рост цен на серебро связан с опережающим ростом металла относительно золота, которое недавно обновило исторический рекорд, превысив 4,6 тыс. долларов за тройскую унцию. Соотношение стоимости золота и серебра снизилось с 89,3 на начало 2025 года до 53,7 на 12 января 2026-го, что исторически сигнализирует о росте промышленного спроса и восстановления экономической активности.

В мировом производстве серебра также наблюдается снижение: в 2024 году было добыто около 25 тыс. тонн, на 6% меньше, чем в 2023-м. Лидируют Мексика (6,3 тыс. тонн), Китай (3,3 тыс.) и Перу (3,1 тыс.). Казахстан с выпуском около 1 тыс. тонн серебра в 2024 году вошёл в топ-10 крупнейших производителей.

Эксперты отмечают, что серебро в нынешнем цикле выступает одновременно инвестиционным и промышленным металлом, что делает его особенно чувствительным к макроэкономическим изменениям и усиливает ценовую динамику.