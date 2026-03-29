В Жамбылской области введены в эксплуатацию новые производственные линии по выпуску мраморной муки и сухих строительных смесей ТОО «Alit Holding». Реализация проекта станет важным вкладом в диверсификацию экономики региона, развитие отечественного производства и повышение эффективности строительной отрасли, передает BAQ.KZ.

Компания Alit работает на рынке строительных материалов Казахстана с 1996 года. Новые производственные линии размещены на промышленной площадке предприятия в городе Тараз, где уже налажен выпуск гипсовой продукции.

Линия по производству сухих смесей способна выпускать до 150 тысяч тонн продукции в год. Такой объём позволяет ежегодно обеспечивать ремонт до 70 тысяч квартир.

Линия по производству мраморной муки обеспечивает полный производственный цикл — от переработки сырья до выпуска готовой продукции. Её мощность составляет до 120 тысяч тонн в год.

Общий объём инвестиций в запуск двух линий составил 4 млрд тенге. Производство полностью автоматизировано. Реализация проекта позволит создать около 100 новых рабочих мест.

Планируется, что продукция будет поставляться во все регионы Казахстана, а также экспортироваться в соседние страны.

Строительная отрасль Жамбылской области демонстрирует устойчивый рост. Благодаря деятельности более 130 предприятий объём производства за первые два месяца 2026 года достиг 15,6 млрд тенге.

В 2026 году в регионе планируется реализация 47 инвестиционных проектов на сумму 471 млрд тенге с созданием более 1 000 рабочих мест. В инвестиционном портфеле области на 2026–2029 годы сформировано 116 крупных проектов общей стоимостью 5,6 трлн тенге.