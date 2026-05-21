Производство сыра и творога заметно выросло в республике

В республике за первые три месяца 2026 года увеличилось производство сыра и творога.

Как сообщили в Бюро национальной статистики, по сравнению с прошлым годом рост составил 38,8%.

С января по март текущего года в стране произвели 15,3 тысяч тонн сыра и творога. Это на 4,2 тысячи тонн больше, чем за такой же период 2025 года.

При этом импорт этой продукции снизился на 10,1%. Всего было ввезено 9,4 тыс. тонн против 10,5 тысяч тонн годом ранее. Доля импортной продукции в общем объёме составила 38,2%.

Экспорт также уменьшился. За три месяца 2026 года из Казахстана вывезли 382,2 тонны сыра и творога, что на 20,2% меньше, чем в прошлом году.

Несмотря на это, продажи на внутреннем рынке выросли. Они составили 24,4 тысячи тонн, увеличившись на 15,7% по сравнению с январем-мартом 2025 года.

Ранее сообщалось, что молочную ферму на 800 голов построят в Жетысу.

Читайте также: