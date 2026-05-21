Завод по переработке отходов в энергию построят в Алматы

29 мая в Алматы стартует строительство завода по переработке твердых бытовых отходов с получением электроэнергии.

Проект реализуется совместно с китайской компанией Hunan Junxin Environmental Protection Co., Ltd.

Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу с председателем совета директоров компании Дай Даого. Обсуждался ход реализации инвестиционного проекта, ранее закрепленного соглашением между сторонами.

Общий объем инвестиций составляет 145,5 млрд тенге.

Премьер-министр Олжас Бектенов подчеркнул важность реализуемого проекта, отметив, что одним из приоритетов, закрепленных в новой Конституции Республики Казахстан, является охрана окружающей среды. В связи с этим перед Правительством стоит задача по реализации реальных проектов, направленных на экологическую модернизацию с привлечением инвестиций и передовых технологий.

"Лидеры наших стран – Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин – создают для нас хорошие возможности для развития экономических отношений. Китайская Народная Республика является одним из наших ключевых торгово-экономических партнеров. Мы приветствуем приход компании Hunan на казахстанский рынок и готовы оказывать всестороннее содействие и поддержку совместным проектам. Во время нашей встречи в прошлом году был дан хороший импульс данному значимому для страны проекту", – отметил Олжас Бектенов.

Председатель совета директоров компании Дай Даого сообщил, что строительство начнется 29 мая, а завершить проект планируется в течение двух лет. Он отметил экологическую значимость инициативы:

"У нас есть уверенность, что в течение двух лет мы полностью завершим все наши работы. Мы знаем, что со стороны Президента Казахстана и Правительства сейчас проводится большая работа, связанная с “зеленым” развитием страны. Мы стремимся и работаем над тем, чтобы стать крупным проектом, который действительно внесет вклад в "зеленое" развитие Казахстана и привлечение инвестиций", – сказал Дай Даого.

По данным проекта, завод будет перерабатывать до 2 тысяч тонн отходов в сутки и вырабатывать до 60 МВт электроэнергии. Это позволит снизить выбросы CO₂ примерно на 200 тысяч тонн в год и уменьшить объем захоронения отходов на полигонах до 800 тысяч кубометров ежегодно.

Во время строительства будет создано не менее 700 временных рабочих мест, после запуска — около 120 постоянных.

Также предусмотрено создание трех "зеленых" центров, которые будут обеспечивать энергоснабжение, использовать энергию для цифровых решений и поставлять экологически чистое тепло для промышленных и городских нужд в зимний период.

Дополнительно планируется создание трех баз для внедрения технологий, локализации производства запчастей, подготовки специалистов и повышения экологической культуры.

По итогам встречи Премьер-министр поручил государственным органам сопровождать реализацию проекта и обеспечить его своевременный запуск.

