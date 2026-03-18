Глава государства принял председателя правления АО «НАК «Казатомпром» Меиржана Юсупова и заслушал отчет о результатах деятельности компании за 2025 год, передает BAQ.kz.

По словам Меиржана Юсупова, по итогам прошлого года объем производства холдинга составил 25,8 тыс. тонн урана, из которых на долю «Казатомпрома» пришлось 13,5 тыс. тонн.

«Объем продаж вырос на 11% и составил 18,5 тыс. тонн», - сообщил он.

Компания продолжает работу по расширению ресурсной базы.

«Сформирован портфель из шести новых перспективных урановых участков общей площадью более 1 тыс. кв. км. Объем инвестиций в геологоразведку до 2030 года планируется на уровне 75–85 млрд тенге», - отметил Юсупов.

Отдельное внимание уделяется поддержке регионов.

В 2025 году на социально-экономическое развитие уранодобывающих территорий направлено более 11 млрд тенге, в том числе 6 млрд - в рамках контрактных обязательств.

Компания также активно расширяет международное сотрудничество.

В прошлом году подписаны контракты на поставку урана с европейскими и японскими энергокомпаниями - Axpo Power AG, ČEZ Group и Kansai Electric Power. Ведется работа по заключению долгосрочного контракта с Индией.

«Казатомпром» усиливает развитие научных исследований и внедрение новых технологий.

«Разработана стратегия научно-технологического развития до 2034 года, направленная на повышение эффективности производства и снижение экологического воздействия», - сообщил глава компании.

Кроме того, с момента выхода на IPO в 2018 году рыночная капитализация компании выросла более чем в 7 раз.

По итогам встречи Президент дал ряд поручений, касающихся дальнейшего развития ресурсной базы, расширения международного сотрудничества и реализации социальных инициатив.