В Казахстане за 9 месяцев 2025 года выросло производство в ключевых отраслях промышленности. В горнодобывающей отрасли рост составил 9,3%, в обрабатывающей — 6,2%. Об этом сообщил первый вице-министр национальной экономики Азамат Амрин на заседании Правительства, передаёт BAQ.KZ.

"Производство в обрабатывающей промышленности увеличилось на 6,2%. При этом наблюдается замедление роста на 0,3 п.п. по сравнению с январем-августом. Рост зафиксирован в 17 регионах. Наибольшее увеличение отмечается в Западно-Казахстанской, Северо-Казахстанской, Жамбылской областях, а также городах Шымкент и Алматы", — сообщил Азамат Амрин.

Рост обеспечен за счет машиностроения (+14%), в том числе автомобилестроения (+16,8%), производства продуктов питания (+9,8%), химической промышленности (+9,6%), нефтепереработки (+7,5%), металлических изделий (+15,2%).

В горнодобывающей промышленности объем производства вырос на 9,3%: добыча природного газа — на 15,2%, нефти — на 13,2%, угля — на 10,4%.