В Казахстане продолжается снижение выпуска винодельческой продукции, передает BAQ.KZ со ссылкой на Energyprom.

За январь–октябрь текущего года отечественные производители произвели 14,9 млн литров натурального виноградного вина и сусла — это на 21,1% меньше, чем за аналогичный период 2024 года. Годом ранее также фиксировалось серьёзное падение — минус 27,8%.

Объём выпуска игристого вина остаётся символичным: всего 1,1 млн литров, что лишь на 1,5% превышает показатели прошлого года. Для сравнения, годом ранее производство игристого просело почти на треть — на 30,9%.

Спрос на натуральное виноградное вино (кроме игристого) и сусло отечественные виноделы смогли закрыть на 65% за январь–сентябрь 2025 года. Это ниже уровня прошлого года, когда показатель достигал 68%. Импорт сократился на 17,6%, составив 5,9 млн литров, а реализация на внутреннем рынке уменьшилась сразу на 24,7% — до 16,8 млн литров.

Сегмент игристого вина показал иную динамику. Доля локального производства в удовлетворении спроса выросла с 33,2% до 43,3%. При этом импорт также снизился — на 21,6%, до 1,1 млн литров. Внутренние продажи уменьшились на 9,8% и составили 1,9 млн литров.

Цены на вино в Казахстане продолжают расти беспрерывно: по итогам ноября цена увеличилась ещё на 0,4%. Месяцем ранее рост составлял 0,2%, а год назад — также 0,4%. Таким образом, вино дорожает уже 49 месяцев подряд, и за всю историю статистики с 2011 года ни одного периода удешевления не наблюдалось.

Годовой рост цен составил 10%. Вина из винограда и других плодов подорожали на 11%, а креплёные и игристые — на 9%. Для сравнения, год назад рост также был значительным — 9,7%.

Международный контекст остаётся стабильным. По данным OIV, в 2024 году мировое производство вина (без соков и сусла) достигло 22,6 млрд литров. Лидером стала Италия — 4,4 млрд литров, почти пятая часть глобального объёма. За ней следуют Франция и Испания. Также значимые объёмы дают США, Аргентина и Австралия. Из соседей Казахстана выделяются Россия с 540 млн литров и Китай с 260 млн.

Крупнейшим потребителем вина остаются США — 3,3 млрд литров за 2024 год. В пятёрку лидеров также входят Франция, Италия, Германия и Великобритания. Россия находится на седьмой строчке, Китай — на десятой.

В Казахстане за весь 2024 год было произведено 25,4 млн литров вина (без учёта сидра и сусла), а внутренняя реализация составила почти 41 млн литров. Это говорит о высокой зависимости от импорта и стабильном потребительском спросе, несмотря на рост цен.