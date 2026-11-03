Прокачку нефти по «Атырау-Самара» возобновили: в Минэнерго прокомментировали ситуацию
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Министерство энергетики РК прокомментировало BAQ.KZ ситуацию с нефтепроводом «Атырау-Самара», где накануне временно останавливали прием нефти. Ответ ведомства дала советник министра, официальный представитель Министерства энергетики РК Асель Серикпаева.
«По состоянию на 3 ноября 2026 года транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу «Атырау - Самара» осуществляется в штатном режиме. После технического обследования прокачка была возобновлена. Напомним, утром 2 ноября прием нефти был временно приостановлен из-за атаки БПЛА на объекты Самарского узла (РФ). Пострадавших нет. Ситуация находится на контроле Министерства энергетики РК», - говорится в ответе ведомства.
Прокачку остановили 2 ноября в 06:09 по времени Астаны. Под атаку беспилотников попали объекты Самарского производственно-диспетчерского узла.
Нефтепровод «Атырау-Самара» входит в магистраль Узень-Атырау-Самара. Она связывает месторождения Казахстана с системой «Транснефти» и служит одним из экспортных маршрутов казахстанской нефти через территорию России.
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