Прокачку нефти по «Атырау-Самара» возобновили: в Минэнерго прокомментировали ситуацию

Министерство энергетики РК прокомментировало BAQ.KZ ситуацию с нефтепроводом «Атырау-Самара», где накануне временно останавливали прием нефти. Ответ ведомства дала советник министра, официальный представитель Министерства энергетики РК Асель Серикпаева.

«По состоянию на 3 ноября 2026 года транспортировка нефти по магистральному нефтепроводу «Атырау - Самара» осуществляется в штатном режиме. После технического обследования прокачка была возобновлена. Напомним, утром 2 ноября прием нефти был временно приостановлен из-за атаки БПЛА на объекты Самарского узла (РФ). Пострадавших нет. Ситуация находится на контроле Министерства энергетики РК», - говорится в ответе ведомства.

Прокачку остановили 2 ноября в 06:09 по времени Астаны. Под атаку беспилотников попали объекты Самарского производственно-диспетчерского узла.

Нефтепровод «Атырау-Самара» входит в магистраль Узень-Атырау-Самара. Она связывает месторождения Казахстана с системой «Транснефти» и служит одним из экспортных маршрутов казахстанской нефти через территорию России.