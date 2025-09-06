В Акмолинской области завершено расследование уголовного дела в отношении организованной преступной группы, обвиняемой в похищениях людей, мошенничестве и легализации преступных доходов, передаёт BAQ.KZ.

Как уточнили в пресс-службе областной прокуратуры, 2 сентября на ведомственном портале был опубликован пресс-релиз по делу. Однако спустя два дня Ассоциация финансистов Казахстана выступила с опровержением, заявив о непричастности сотрудников банков к расследуемым преступлениям.

В прокуратуре подчеркнули, что опубликованная информация основана на конкретных материалах дела. В соответствии со статьёй 200 УПК в центральный аппарат Агентства по регулированию и развитию финансового рынка было направлено представление, где указывается причастность отдельных банковских работников к деятельности ОПГ.

Кроме того, ряд банков признаны потерпевшими по данному делу. Они имеют официальных представителей, которые обладают всеми правами участников уголовного процесса, включая возможность ознакомления с материалами расследования.