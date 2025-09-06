В Алматы зафиксированы случаи распространения недостоверных сведений в онлайн-среде. В связи с этим прокуратура города провела разъяснительную работу с главным редактором информационно-аналитического канала "Orda.kz" Гульнарой Бажкеновой, передаёт BAQ.KZ.

Как сообщили в надзорном органе, редактору в письменной и устной форме напомнили о требованиях Закона "О масс-медиа" и предупредили о наличии уголовной ответственности за публикацию заведомо ложной информации. В частности, по пункту 3 части 2 статьи 274 УК РК за подобное нарушение предусмотрено наказание вплоть до трёх лет лишения свободы.

Кроме того, редактору разъяснили, что заведомо ложный донос, содержащий обвинение лица в коррупционном, тяжком или особо тяжком преступлении, влечёт ответственность по части 3 статьи 419 УК РК с наказанием до восьми лет лишения свободы.

Прокуратура Алматы призвала граждан и представителей СМИ строго соблюдать законодательство Республики Казахстан и воздерживаться от распространения недостоверных сведений, в том числе в публичном пространстве.