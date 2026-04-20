Прокуратура Астаны пресекла более 30 незаконных решений в отношении инвесторов

Прокуратура столицы заявила о продолжающейся работе по защите прав инвесторов. С начала года надзорным органом пресечены десятки неправомерных решений государственных органов, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Как сообщили в ведомстве, ключевым механизмом защиты остаётся «прокурорский фильтр». Он предусматривает обязательное согласование с прокурором любых ограничительных мер в отношении инвесторов, включая проверки, запреты, административные производства и судебные иски.

«На сегодняшний день прокуратурой отказано в согласовании более 20 неправомерных решений государственных органов, вынесенных в отношении инвесторов», - отметил прокурор города Габит Муканов.

Кроме того, по данным надзорного органа, выявлено и отменено ещё 18 решений, которые были приняты госорганами в обход установленного порядка согласования.

В качестве примера приводится случай, произошедший в феврале текущего года.

Тогда орган гражданской защиты без согласования с прокуратурой приостановил на два месяца деятельность инвестора, занимающегося производством модемов и коммутаторов.

По протесту прокуратуры данное решение было отменено, а реализация инвестиционного проекта возобновлена.

Таким образом, в ведомстве подчёркивают, что механизм «прокурорского фильтра» остаётся ключевым инструментом предотвращения необоснованного давления на инвесторов и защиты их прав.