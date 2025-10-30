Прокуратура Астаны вернула государству почти 3 миллиарда тенге долгов
Сегодня, 01:40
29Фото: ratel.kz
Прокуратура столицы отчиталась о впечатляющих результатах: за этот год в актив государства удалось вернуть почти 2,9 миллиарда тенге, передает BAQ.KZ. Самым крупным достижением стало взыскание 76 объектов недвижимости общей стоимостью 1,5 миллиарда тенге, которые теперь перешли в собственность ТОО "City Transportation Systems" — предприятия, отвечающего за транспортную инфраструктуру Астаны.
А в другом случае прокуроры помогли столичной школе вернуть долг в 17 миллионов тенге, который компания-должник тянула уже несколько месяцев. По словам представителей надзорного ведомства, работа по возврату долгов продолжается — и впереди ещё немало тех, кто задолжал государству.
