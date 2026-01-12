Столичной прокуратурой совместно с ДКНБ г.Астаны пресечена схема хищения бюджетных средств станции скорой медицинской помощи за период 2020-2023 гг. Создана межведомственная следственно-оперативная группа под руководством спецпрокуроров, передает BAQ.KZ.

Прокуроры установили факты незаконного списания автодеталей санитарного автотранспорта и заключения мнимых договоров услуг. В результате этого снизилось количество рабочего автотранспорта, остальные выведены из эксплуатации из-за хищения комплектующих запасных частей.

– В настоящее время автопарк "103"полностью восстановлен. Задержано четыре сотрудника, в том числе два руководителя среднего звена и директор станции. Действиями указанных лиц государству причинен особо крупный ущерб на сумму 850 млн тенге (1,6 млн долларов), их деяния квалифицированы по ст.ст.189 ч.4 п.2), 189 ч.3) п.1),2),3) Уголовного кодекса "Присвоение, т.е. хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом, приравненным к лицам, уполномоченным на выполнение государственных функций, в особо крупном размере", – сообщили в прокуратуре Астаны.