Прокуратура будет защищать инвестпроекты Alatau City на $6,9 млрд

Alatau City Authority и прокуратура договорились совместно решать проблемы инвесторов при запуске проектов в новом городе. Сейчас в инвестиционном пуле Alatau City находятся 67 проектов примерно на $6,9 млрд, которые могут создать около 55 тыс. рабочих мест, передает BAQ.KZ.

Меморандум подписали Alatau City Authority, Служба по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры, Комитет по защите прав инвесторов и прокуратура Алматинской области.

Смысл соглашения в том, чтобы подключать прокуратуру к проблемным вопросам инвесторов еще до того, как административные барьеры повлияют на реализацию проекта.

Для этого стороны планируют быстрее разбирать обращения бизнеса и координировать работу государственных органов.

«За масштабными инвестиционными показателями стоят конкретные инвесторы, их капитал и доверие к Казахстану. Поэтому наша задача не только реагировать на уже возникшие проблемы, но и предупреждать их на ранних этапах реализации проектов», - сказал председатель Комитета по защите прав инвесторов Генеральной прокуратуры Бауыржан Ералы.

По его словам, меморандум позволит Alatau City Authority и прокуратуре решать вопросы бизнеса непосредственно на площадке реализации проектов.

Для защиты инвесторов уже действуют цифровой мониторинг проектов, институт персонального прокурора, прокурорский фильтр и механизм досудебного урегулирования споров.

Сейчас Комитет по защите прав инвесторов сопровождает 3,4 тыс. проектов по всему Казахстану.

Главный исполнительный директор Alatau City Authority Алишер Абдыкадыров заявил, что на этапе активного запуска проектов городу нужны предсказуемые условия для уже пришедшего капитала.

«Наша задача обеспечить системное сопровождение инвестиционных проектов, своевременное рассмотрение возникающих вопросов и снижение административных барьеров. Подписанный Меморандум позволит усилить взаимодействие Alatau City Authority с органами прокуратуры и сформировать дополнительные механизмы защиты законных прав и интересов инвесторов», - сказал Алишер Абдыкадыров.

Соглашение должно связать работу структуры, отвечающей за развитие Alatau City, с органами прокуратуры на этапе сопровождения инвестпроектов. Основной расчет сделан на то, чтобы проблемы с госорганами и административные препятствия решались до того, как они начнут сдвигать сроки проектов.