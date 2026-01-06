В Усть-Каменогорске в рамках инициативы "Закон и порядок" состоялась диалоговая площадка с участием рабочей молодежи Усть-Каменогорской ТЭЦ, передает BAQ.kz.

Инициатором встречи выступил Молодежный ресурсный центр Восточно-Казахстанской области.

"Основная наша цель - разъяснение ключевых норм действующего законодательства, профилактика правонарушений и наркопреступности, а также формирование правовой грамотности и ответственного гражданского поведения среди работающей молодежи", - отметил сотрудник МРЦ ВКО Шынгысхан Сериков.

В диалоге приняли участие представители прокуратуры Восточно-Казахстанской области и управления по борьбе с наркопреступностью Департамента полиции ВКО.

"На сегодняшний день к наиболее распространенным преступлениям области относятся мошенничество, семейно-бытовое насилие, а также преступления против детей. В регионе реализуется проект "URPAQ". Благодаря одноименному Телеграм-боту осуществляется сбор информации о нарушениях прав детей, оперативное реагирование на такие сигналы и оказание экстренной помощи. Любой гражданин, в том числе ребенок, может анонимно обратиться за поддержкой или передать сведения, касающиеся безопасности несовершеннолетних", - рассказал прокурор отдела по городу Усть-Каменогорску Диас Сайранканов.

Отдельное внимание в ходе встречи было уделено профилактике мошенничества и повышению правовой осведомленности работников предприятия. "У нас работают законопослушные, ответственные специалисты, которые хорошо знают свои обязанности и нормы законодательства. Тем не менее, подобные просветительские встречи крайне важны. Необходимо понимать, какие мошеннические схемы сегодня используются, как не стать жертвой или невольным участником преступления, ориентироваться в актуальной статистике.

Кроме того, важно знать, как можно своевременно помочь близким", - отметил ведущий инженер Усть-Каменогорской ТЭЦ Сырым Умирзаков. В рамках диалоговой площадки с молодежью обсудили вопросы обеспечения законности и правопорядка, ответственности за противоправные действия, а также роль молодых специалистов в укреплении общественной безопасности и формировании правовой культуры.