Прокуратура Казахстана внедрила семь новых IT-инструментов для выявления преступных угроз

В Генеральной прокуратуре Казахстана депутатам Курултая представили семь новых интеллектуальных IT-инструментов, предназначенных для выявления преступных угроз, анализа рисков и предупреждения правонарушений. Презентация состоялась в рамках ознакомления парламентариев с цифровой трансформацией надзорного органа.

Генеральный прокурор Берик Асылов провёл встречу с депутатами Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, а также Комитета по цифровизации, инновациям и науке. Гостям показали работу Центра приёма граждан и Ситуационного центра Генпрокуратуры, а также возможности информационной системы «Цифровой надзор».

Позже в рамках выездного заседания комитета под председательством Шапак Унзилы парламентариям представили новые цифровые решения, применяемые в прокурорской деятельности. В презентации также участвовали заместитель Генерального прокурора Ерлан Утегенов, представители Комитета по правовой статистике и специальным учётам и Академии правоохранительных органов.

В число семи представленных инструментов вошли:

система мониторинга внешних криминальных угроз;

система мониторинга внутренних угроз общественной безопасности;

аналитическая модель выявления рисков на основе данных информационной системы «е-Өтініш»;

реестр преступных угроз и рисков общественной безопасности;

система прогнозирования преступных угроз;

единая аналитическая платформа мониторинга телефонного и интернет-мошенничества;

ИИ-агент по анализу преступности.

Отдельно участники заседания рассмотрели развитие прогнозно-аналитической деятельности прокуратуры. В рамках поручений Главы государства ведомство работает над использованием больших данных, сведений государственных информационных систем и внешних источников для заблаговременного выявления преступных угроз и рисков.

Собранная информация должна помочь своевременно определять потенциальные угрозы и разрабатывать меры по их предупреждению.

По итогам встречи и заседания была отмечена необходимость дальнейшего развития цифровой инфраструктуры прокуратуры, расширения применения аналитических инструментов и искусственного интеллекта. Эти меры направлены на повышение эффективности прокурорской деятельности, профилактику правонарушений и укрепление правопорядка в рамках концепции «Закон и Порядок».