Прокуратура Казахстана внедрила семь новых IT-инструментов для выявления преступных угроз
Депутатам Курултая представили системы мониторинга общественной безопасности, прогнозирования преступности и выявления интернет-мошенничества.
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В Генеральной прокуратуре Казахстана депутатам Курултая представили семь новых интеллектуальных IT-инструментов, предназначенных для выявления преступных угроз, анализа рисков и предупреждения правонарушений. Презентация состоялась в рамках ознакомления парламентариев с цифровой трансформацией надзорного органа.
Генеральный прокурор Берик Асылов провёл встречу с депутатами Комитета по конституционному законодательству, судебной системе и правоохранительным органам, а также Комитета по цифровизации, инновациям и науке. Гостям показали работу Центра приёма граждан и Ситуационного центра Генпрокуратуры, а также возможности информационной системы «Цифровой надзор».
Позже в рамках выездного заседания комитета под председательством Шапак Унзилы парламентариям представили новые цифровые решения, применяемые в прокурорской деятельности. В презентации также участвовали заместитель Генерального прокурора Ерлан Утегенов, представители Комитета по правовой статистике и специальным учётам и Академии правоохранительных органов.
В число семи представленных инструментов вошли:
система мониторинга внешних криминальных угроз;
система мониторинга внутренних угроз общественной безопасности;
аналитическая модель выявления рисков на основе данных информационной системы «е-Өтініш»;
реестр преступных угроз и рисков общественной безопасности;
система прогнозирования преступных угроз;
единая аналитическая платформа мониторинга телефонного и интернет-мошенничества;
ИИ-агент по анализу преступности.
Отдельно участники заседания рассмотрели развитие прогнозно-аналитической деятельности прокуратуры. В рамках поручений Главы государства ведомство работает над использованием больших данных, сведений государственных информационных систем и внешних источников для заблаговременного выявления преступных угроз и рисков.
Собранная информация должна помочь своевременно определять потенциальные угрозы и разрабатывать меры по их предупреждению.
По итогам встречи и заседания была отмечена необходимость дальнейшего развития цифровой инфраструктуры прокуратуры, расширения применения аналитических инструментов и искусственного интеллекта. Эти меры направлены на повышение эффективности прокурорской деятельности, профилактику правонарушений и укрепление правопорядка в рамках концепции «Закон и Порядок».
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