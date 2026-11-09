226,6 млн тенге взыскали с недропользователей в Мангистау

В Мангистауской области усилен контроль за соблюдением законодательства в сфере недропользования. Специализированная природоохранная прокуратура региона провела анализ исполнения контрактных и лицензионных обязательств 118 недропользователями, осуществляющими добычу общераспространённых полезных ископаемых.

По результатам надзорной работы приняты меры по защите государственных интересов. В пользу государства взыскано 226,6 миллиона тенге.

Кроме того, по решению суда прекращено действие контрактов с двумя недропользователями. Также в государственную собственность возвращены два земельных участка общей кадастровой стоимостью 175,7 миллиона тенге.

В прокуратуре отмечают, что обеспечение законности при использовании природных ресурсов, соблюдение договорных обязательств и защита государственной собственности остаются важными направлениями надзорной деятельности.

Работа по выявлению нарушений в сфере недропользования и восстановлению интересов государства в Мангистауской области продолжается.