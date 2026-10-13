Прокуратура области Абай предотвратила риски подачи некачественной питьевой воды

Прокуратура района Мақаншы области Абай провела проверку соблюдения законодательства в сфере обеспечения населения питьевой водой, в ходе которой выявлены нарушения, создававшие риски для здоровья жителей.

Установлено, что на блочно-модульных станциях в сёлах Бұғыбай, Қызылбұлақ и Қызылжұлдыз отсутствовали системы фильтрации воды. Кроме того, для указанных объектов не были установлены санитарно-защитные зоны и получены необходимые санитарные заключения.

Также выявлены нарушения при эксплуатации сетей водоснабжения в сёлах Бекет и Қабанбай. Построенные за счёт бюджетных средств объекты общей стоимостью свыше 2 млрд теңге после завершения строительства не были переданы на баланс коммунального предприятия, что препятствовало обеспечению их надлежащего обслуживания.

Выявленные нарушения создавали риск подачи населению питьевой воды, не соответствующей установленным санитарным требованиям.

По результатам проверки прокуратура района внесла представление в адрес акимата с требованием устранить нарушения и обеспечить надлежащее содержание объектов водоснабжения.

В настоящее время местными исполнительными органами принимаются меры по устранению выявленных недостатков.