Прокуратура помогла устранить препятствия для запуска крупного инвестиционного проекта в Туркестанской области

Прокуратура Жетысайского района приняла меры по защите прав инвестора ТОО «Бірлік-Е», обеспечив решение инфраструктурной проблемы, которая препятствовала запуску хлопкоперерабатывающего предприятия стоимостью 2,8 млрд тенге.

Реализация проекта предусматривает глубокую переработку до 50 тысяч тонн хлопкового волокна ежегодно и создание 200 новых рабочих мест.

Однако с 2025 года запуск производства оставался под угрозой из-за отсутствия необходимого технического водоснабжения.

Для устранения возникшей проблемы прокуратурой района инициировано заключение трехстороннего меморандума между надзорным органом, инвестором и подрядной организацией.

Благодаря принятым мерам уже в течение месяца на территории предприятия были пробурены скважины, что позволило обеспечить завод необходимым объемом технической воды.

В результате устранены препятствия для полноценной работы предприятия, которое вышло на проектную мощность. Это позволит увеличить объемы переработки сельскохозяйственной продукции и создать новые экономические возможности для региона.

Вместе с тем прокуратурой внесен акт надзора в связи с бездействием местных исполнительных органов. По результатам его рассмотрения двое должностных лиц привлечены к дисциплинарной ответственности.

Защита прав инвесторов, устранение административных барьеров и создание благоприятных условий для реализации инвестиционных проектов остаются одними из приоритетных задач органов прокуратуры.