Прокуратура помогла взыскать 8,8 млн тенге отпускных для медработников в Акмолинской области
Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
Сегодня 2026, 05:32
66Фото: Pixabay.com
Прокуратура Целиноградского района выявила нарушение трудовых прав сотрудников районной поликлиники в Акмолинской области.
В ходе проверки установлено, что перед 31 работником ГКП на ПХВ «Целиноградская районная поликлиника» образовалась задолженность по выплате отпускных. Общая сумма невыплаченных средств составила 8,8 млн тенге.
После вмешательства надзорного органа задолженность перед медицинскими работниками была полностью погашена.
Кроме того, по результатам проверки виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.
В прокуратуре подчеркнули, что работа по защите трудовых прав граждан находится на постоянном контроле.
