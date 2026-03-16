В суде по делу блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Тулегеновой прокурор заявил о признаках незаконной лотерейной деятельности. По версии обвинения, розыгрыши призов проводились без лицензии и согласования с уполномоченным органом, передает корреспондент BAQ.KZ.

Старший помощник прокурора Олжас Хайруллаев отметил, что проведение лотерей в Казахстане строго регулируется законодательством.

«Согласно закону Республики Казахстан “О лотереях и лотерейной деятельности”, проведение лотерей допускается только оператором лотереи либо его агентами. При этом условия проведения лотереи должны быть согласованы с уполномоченным органом. Проведение лотереи лицом, не являющимся оператором лотереи, запрещается», — сообщил он.

По словам представителя прокуратуры, в ходе расследования было установлено, что подсудимые не имели соответствующих разрешений.

«Согласно ответу Комитета по регулированию игорного бизнеса и лотерей Министерства туризма и спорта Республики Казахстан, Жанабылов и Тулегенова не имеют лицензии на осуществление деятельности в сфере игорного бизнеса и разрешений для занятия лотерейной деятельностью на территории Республики Казахстан», — отметил Хайруллаев.

Кроме того, по версии обвинения, условия розыгрыша не были официально закреплены в договорах с покупателями курсов.

«Публичная оферта не содержала условий проведения розыгрыша, порядка определения победителей, критериев участия и прозрачных правил. Таким образом, приобретателям фактически предлагался не образовательный продукт, а возможность получения ценного приза, что имеет признаки лотерейной деятельности без соответствующего разрешения», — заявил представитель прокуратуры.

Судебное разбирательство по делу продолжается.