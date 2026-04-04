Прокуратура Шымкента выявила нарушения прав предпринимателей при применении мер контроля в сфере наружной рекламы. В результате надзорных мероприятий были защищены права более 2,5 тысячи предпринимателей и физических лиц, передает BAQ.KZ.

Как сообщили в прокуратуре города, проведенный анализ показал, что в отношении предпринимателей, разместивших 4286 объектов наружной рекламы без подачи уведомления, уполномоченные органы не выдавали рекомендации об устранении нарушений. Это ограничило их право добровольно исправить ситуацию, хотя такая возможность предусмотрена действующим законодательством.

Кроме того, 127 объектов — вывесок, не являющихся рекламой, необоснованно отнесли к наружной рекламе с начислением соответствующих платежей. Еще 115 человек, фактически не устанавливавших рекламные конструкции, были ошибочно признаны плательщиками.

В результате этих нарушений предпринимателям необоснованно начислили около 260 млн тенге.

По актам прокурорского надзора незаконно взысканные средства были возвращены из бюджета. Всего защищены права 2571 предпринимателя и физических лиц. Виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной и административной ответственности.

В прокуратуре напомнили предпринимателям о необходимости соблюдать требования законодательства, направлять уведомления о размещении наружной рекламы в управление архитектуры и градостроительства и своевременно оплачивать установленные платежи.