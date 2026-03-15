По его словам, ррганы прокуратуры обеспечивают высший надзор за соблюдением законности проведения республиканского референдума.

"Вчера было зафиксировано два незаконных опроса общественного мнения и два факта проведения агитации в день тишины. Установленные лица полностью признали свою вину, и им наложены штрафы. Хотел бы напомнить, что сегодня, в день голосования, агитация запрещена. Нарушение этих требований влечёт ответственность по статье 102 и 120 Кодекса об административных правонарушениях», - поделился Караманов.