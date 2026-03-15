Прокуратура следит за соблюдением законности на референдуме

Нарушение требований влечёт ответственность.

Сегодня 2026, 09:55
96

Начальник управления Службы по защите общественных интересов Генеральной прокуратуры РК Бекжан Караманов заявил, что прокуратура следит за соблюдением законности на референдуме, передает BAQ.KZ.

По его словам, ррганы прокуратуры обеспечивают высший надзор за соблюдением законности проведения республиканского референдума.

"Вчера было зафиксировано два незаконных опроса общественного мнения и два факта проведения агитации в день тишины. Установленные лица полностью признали свою вину, и им наложены штрафы. Хотел бы напомнить, что сегодня, в день голосования, агитация запрещена. Нарушение этих требований влечёт ответственность по статье 102 и 120 Кодекса об административных правонарушениях», - поделился Караманов.

