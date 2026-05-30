Прокуратура Степногорска предотвратила срыв крупного инвестпроекта

Сегодня 2026, 09:29
Прокуратура города Степногорска совместно с Комитетом по защите прав инвесторов защитила права инвестора, реализующего один из крупных проектов региона.
 
В Степногорске прокуроры помогли сохранить реализацию масштабного инвестиционного проекта стоимостью 18,3 млрд тенге, который оказался под угрозой из-за ареста имущества и блокировки банковских счетов компании. В рамках проекта планируется создание 500 новых рабочих мест.
 
Установлено, что в рамках исполнительного производства судебным исполнителем были наложены аресты на имущество компании и ограничения на банковские счета. При этом стоимость арестованных активов значительно превышала сумму взыскания.
 
Такие меры фактически парализовали операционную деятельность предприятия и создали реальные риски остановки инвестиционного проекта.
 
После вмешательства прокуратуры права инвестора были полностью восстановлены. Необоснованные ограничения и аресты отменены, а угроза срыва проекта устранена.
 
Работа по защите бизнеса и инвестиций продолжается и находится на особом контроле. 

