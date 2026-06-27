Прокуратура вернула государству 59 гектаров земли в Туркестанской области
Судебные решения вступили в законную силу.
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В Жетысайском районе Туркестанской области по инициативе прокуратуры в государственную собственность возвращены 11 земельных участков общей площадью 59 гектаров. Их кадастровая стоимость составляет 48 млн тенге.
Как сообщили в прокуратуре, в ходе анализа соблюдения земельного законодательства были выявлены участки, которые не использовались по назначению, являлись бесхозяйными либо были предоставлены с нарушением требований закона.
По акту прокурорского надзора уполномоченный орган, осуществляющий контроль за использованием и охраной земель, обратился в суд с соответствующими исковыми заявлениями.
По итогам судебных разбирательств все 11 земельных участков общей площадью 59 гектаров были возвращены в государственную собственность.
Кроме того, должностные лица, допустившие нарушения земельного законодательства, привлечены к дисциплинарной ответственности.
В прокуратуре отметили, что работа по выявлению незаконно предоставленных, неиспользуемых и бесхозяйных земель, а также их возврату государству продолжается и находится на постоянном контроле надзорного органа.