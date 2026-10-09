Прокуратура выявила нарушения при ремонте автодорог на 2,4 млрд теңге

Прокуратура выявила нарушения при проведении закупок и контроле качества строительства и ремонта автомобильных дорог.

По требованиям закупок, поставщики должны иметь в штате начальника участка с профильным образованием. Однако на практике это требование соблюдалось не всегда.

Так, при среднем ремонте республиканской автодороги «Астана – Кабанбай» стоимостью 2,4 млрд теңге победитель закупки подтвердил соответствие квалификационным требованиям документами человека, который у него не работал. В других заявках использовались дипломы начальников участков, подлинность которых не была подтверждена.

По представлению прокуратуры АО «НК «ҚазАвтоЖол» обратилось в суд с исками о признании отдельных хозяйствующих субъектов недобросовестными участниками государственных закупок. Один иск уже удовлетворён, остальные находятся на рассмотрении.

Нарушения установлены и в сфере технического надзора. Его специалисты обязаны постоянно контролировать качество дорожных материалов и выполняемых работ, включая скрытые работы. Вместе с тем выявлены случаи, когда один специалист технического надзора одновременно отвечал за пять участков автодорог.

Всего установлено шесть ответственных лиц, задействованных сразу на 19 дорожных объектах.

После вмешательства прокуратуры приняты меры: количество специалистов технического надзора приведено в соответствие с заявленными объектами подряда, а виновные лица привлечены к предусмотренной законом ответственности.