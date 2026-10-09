Прокуратура выявила нарушения при ремонте автодорог на 2,4 млрд теңге
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Прокуратура выявила нарушения при проведении закупок и контроле качества строительства и ремонта автомобильных дорог.
По требованиям закупок, поставщики должны иметь в штате начальника участка с профильным образованием. Однако на практике это требование соблюдалось не всегда.
Так, при среднем ремонте республиканской автодороги «Астана – Кабанбай» стоимостью 2,4 млрд теңге победитель закупки подтвердил соответствие квалификационным требованиям документами человека, который у него не работал. В других заявках использовались дипломы начальников участков, подлинность которых не была подтверждена.
По представлению прокуратуры АО «НК «ҚазАвтоЖол» обратилось в суд с исками о признании отдельных хозяйствующих субъектов недобросовестными участниками государственных закупок. Один иск уже удовлетворён, остальные находятся на рассмотрении.
Нарушения установлены и в сфере технического надзора. Его специалисты обязаны постоянно контролировать качество дорожных материалов и выполняемых работ, включая скрытые работы. Вместе с тем выявлены случаи, когда один специалист технического надзора одновременно отвечал за пять участков автодорог.
Всего установлено шесть ответственных лиц, задействованных сразу на 19 дорожных объектах.
После вмешательства прокуратуры приняты меры: количество специалистов технического надзора приведено в соответствие с заявленными объектами подряда, а виновные лица привлечены к предусмотренной законом ответственности.
Самое читаемое
- Почти 200 частных домов снесут в Алматы: какие улицы попадут под реновацию
- От Рыбакиной до Шайдорова: главные спортивные прорывы Казахстана за семь лет
- Meta Ray-Ban в Казахстане: можно ли снимать людей и что грозит за скрытую запись
- В Шымкенте 13-летний школьник умер во время работы в банкетном зале
- Половина многоэтажных домов в Костанае строилась больше полувека назад, но реновация пока стопорится