Прокуратура выявила нарушения при закупке медоборудования на 17,4 млн тенге

Прокуратура Фёдоровского района Костанайской области выявила нарушения при проведении государственных закупок медицинского оборудования на сумму 17,4 млн тенге.

В ходе анализа законности расходования бюджетных средств в КГП «Фёдоровская районная больница» установлены факты искусственного ограничения конкуренции.

Как выяснилось, технические спецификации на закупаемое оборудование содержали чрезмерно детализированные характеристики, ориентированные на конкретные модели и производителей. По оценке прокуратуры, такая практика противоречит законодательству о государственных закупках, а также принципам добросовестной конкуренции, равенства поставщиков и эффективного использования бюджетных средств.

Изучение ранее проведённых закупок показало, что аналогичные нарушения допускались в больнице и прежде. Речь идёт о приобретении гастровидеоскопов, ирригационных помп, лабораторных микроскопов, операционных столов, мониторов пациента и других медицинских изделий.

С учётом системного характера выявленной практики результаты анализа направили для учёта и использования при проведении надзорных мероприятий на территории всей Костанайской области.