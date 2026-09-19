Прокуратура выявила нарушения при закупке медоборудования на 17,4 млн тенге
В Фёдоровской районной больнице Костанайской области обнаружили признаки искусственного ограничения конкуренции.
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Прокуратура Фёдоровского района Костанайской области выявила нарушения при проведении государственных закупок медицинского оборудования на сумму 17,4 млн тенге.
В ходе анализа законности расходования бюджетных средств в КГП «Фёдоровская районная больница» установлены факты искусственного ограничения конкуренции.
Как выяснилось, технические спецификации на закупаемое оборудование содержали чрезмерно детализированные характеристики, ориентированные на конкретные модели и производителей. По оценке прокуратуры, такая практика противоречит законодательству о государственных закупках, а также принципам добросовестной конкуренции, равенства поставщиков и эффективного использования бюджетных средств.
Изучение ранее проведённых закупок показало, что аналогичные нарушения допускались в больнице и прежде. Речь идёт о приобретении гастровидеоскопов, ирригационных помп, лабораторных микроскопов, операционных столов, мониторов пациента и других медицинских изделий.
С учётом системного характера выявленной практики результаты анализа направили для учёта и использования при проведении надзорных мероприятий на территории всей Костанайской области.
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