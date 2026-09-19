  • Главная
  • Новости
  • Прокуратура выявила нарушения при закупке медоборудования на 17,4 млн тенге

Прокуратура выявила нарушения при закупке медоборудования на 17,4 млн тенге

В Фёдоровской районной больнице Костанайской области обнаружили признаки искусственного ограничения конкуренции.

19 Сентября 2026, 10:11
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Pixabay.com 19 Сентября 2026, 10:11
19 Сентября 2026, 10:11
141
Фото: Pixabay.com

Прокуратура Фёдоровского района Костанайской области выявила нарушения при проведении государственных закупок медицинского оборудования на сумму 17,4 млн тенге.

В ходе анализа законности расходования бюджетных средств в КГП «Фёдоровская районная больница» установлены факты искусственного ограничения конкуренции.

Как выяснилось, технические спецификации на закупаемое оборудование содержали чрезмерно детализированные характеристики, ориентированные на конкретные модели и производителей. По оценке прокуратуры, такая практика противоречит законодательству о государственных закупках, а также принципам добросовестной конкуренции, равенства поставщиков и эффективного использования бюджетных средств.

Изучение ранее проведённых закупок показало, что аналогичные нарушения допускались в больнице и прежде. Речь идёт о приобретении гастровидеоскопов, ирригационных помп, лабораторных микроскопов, операционных столов, мониторов пациента и других медицинских изделий.

С учётом системного характера выявленной практики результаты анализа направили для учёта и использования при проведении надзорных мероприятий на территории всей Костанайской области.

Самое читаемое

Наверх