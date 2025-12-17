Прокуратура выявила нарушения в оплате труда преподавателей в ЗКО
Военная прокуратура Уральского гарнизона провела проверку деятельности военной кафедры Западно-Казахстанского аграрно-технического университета, передает BAQ.KZ.
В ходе надзорных мероприятий установлено, что размер заработной платы преподавателей определялся с нарушением требований трудового законодательства. Это приводило к неравным условиям оплаты труда при выполнении должностных обязанностей.
По результатам проверки был составлен акт надзора, на основании которого система оплаты труда приведена в соответствие с законом и функциональными обязанностями работников.
В результате принятых мер заработная плата преподавателей увеличилась в среднем на 150–200 тысяч тенге.
Проведённая работа позволила восстановить и защитить гарантированные Конституцией трудовые права преподавателей.
