Военная прокуратура Уральского гарнизона провела проверку деятельности военной кафедры Западно-Казахстанского аграрно-технического университета, передает BAQ.KZ.

В ходе надзорных мероприятий установлено, что размер заработной платы преподавателей определялся с нарушением требований трудового законодательства. Это приводило к неравным условиям оплаты труда при выполнении должностных обязанностей.

По результатам проверки был составлен акт надзора, на основании которого система оплаты труда приведена в соответствие с законом и функциональными обязанностями работников.

В результате принятых мер заработная плата преподавателей увеличилась в среднем на 150–200 тысяч тенге.

Проведённая работа позволила восстановить и защитить гарантированные Конституцией трудовые права преподавателей.