Прокуратура выявила завышение стоимости ремонта трассы на перевале Куюк
23 Ноября 2026, 18:08
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23 Ноября 2026, 18:0823 Ноября 2026, 18:08
143Фото: Из открытых источников
Ремонт дороги на перевале Куюк обошелся бюджету дороже, чем должен был. Жамбылская транспортная прокуратура выявила завышение стоимости дорожных материалов, из-за которого цена работ увеличилась на 185,9 млн тенге.
Как установила проверка, георешётку, используемую для укрепления дорожного покрытия на участке трассы «Ташкент – Шымкент – Тараз – Алматы – Хоргос», включили в смету по 3 544 тенге за квадратный метр. При этом нормативная стоимость составляла 2 579 тенге.
Разница в цене привела к завышению стоимости работ на 185,9 млн тенге.
После вмешательства прокуратуры в бюджет возвращено 191,3 млн тенге с учетом НДС.
В надзорном органе отметили, что вопросы законности и качества проведения дорожных работ остаются на контроле.
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