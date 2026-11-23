Ремонт дороги на перевале Куюк обошелся бюджету дороже, чем должен был. Жамбылская транспортная прокуратура выявила завышение стоимости дорожных материалов, из-за которого цена работ увеличилась на 185,9 млн тенге.

Как установила проверка, георешётку, используемую для укрепления дорожного покрытия на участке трассы «Ташкент – Шымкент – Тараз – Алматы – Хоргос», включили в смету по 3 544 тенге за квадратный метр. При этом нормативная стоимость составляла 2 579 тенге.

Разница в цене привела к завышению стоимости работ на 185,9 млн тенге.

После вмешательства прокуратуры в бюджет возвращено 191,3 млн тенге с учетом НДС.

В надзорном органе отметили, что вопросы законности и качества проведения дорожных работ остаются на контроле.