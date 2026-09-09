Прокуратура взыскала 18 млн тенге с недропользователей в СКО

Природоохранная прокуратура Северо-Казахстанской области выявила незаконную добычу полезных ископаемых и неисполнение недропользователями контрактных обязательств. По актам прокурорского надзора в доход государства уже взыскано 18 млн тенге, передает BAQ.KZ.

7 августа вблизи Петропавловска предприниматель с использованием специальной техники незаконно добывал общераспространенные полезные ископаемые в нарушение Кодекса «О недрах и недропользовании». Речь о глине, объем вывезенного грунта составил 50 тонн.

Материалы зарегистрировали в полиции Петропавловска и направили в областной департамент экологии. 18 августа предпринимателя привлекли к административной ответственности по статье 139 Кодекса об административных правонарушениях в виде штрафа.

Отдельно проверка показала, что 11 недропользователей за 2024–2025 годы не перечислили средства на социально-экономическое развитие региона. Общая сумма составила 10,5 млн тенге.

Еще 26 субъектов, пользующихся подземными водами, в нарушение налогового законодательства не уплатили подписной бонус на 29 млн тенге.

Работа по взысканию оставшейся суммы продолжается.

В прокуратуре напоминают физическим и юридическим лицам об установленной законом ответственности за самовольное пользование недрами.