Прокуратура взыскала почти 32 млн тенге с лесных хозяйств в Костанайской области
Налоговые "проколы" обошлись в миллионы.
Прокуратура Аулиекольского района выявила нарушения налогового законодательства, связанные с лесопользованием, передает BAQ.KZ со ссылкой на прокуратуру Костанайской области.
В ходе проверки установлено, что отдельные лесные хозяйства не соблюдали сроки перечисления платы в бюджет за использование лесных ресурсов.
Согласно действующему порядку, при нарушении сроков уплаты налоговые органы обязаны направить налогоплательщику уведомление о погашении задолженности не позднее пяти рабочих дней. Однако, как показала проверка, Управление государственного дохода района такие меры не принимало.
По результатам надзорного акта прокуратуры района удалось взыскать с нарушителей 31,8 миллиона тенге. Кроме того, руководитель налогового органа был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения за неполное служебное соответствие.
