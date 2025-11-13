Прокуратура Аулиекольского района выявила нарушения налогового законодательства, связанные с лесопользованием, передает BAQ.KZ со ссылкой на прокуратуру Костанайской области.

В ходе проверки установлено, что отдельные лесные хозяйства не соблюдали сроки перечисления платы в бюджет за использование лесных ресурсов.

Согласно действующему порядку, при нарушении сроков уплаты налоговые органы обязаны направить налогоплательщику уведомление о погашении задолженности не позднее пяти рабочих дней. Однако, как показала проверка, Управление государственного дохода района такие меры не принимало.

По результатам надзорного акта прокуратуры района удалось взыскать с нарушителей 31,8 миллиона тенге. Кроме того, руководитель налогового органа был привлечен к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения за неполное служебное соответствие.