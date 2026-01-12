Прокуратура вернула государству землю у "Парка ветеранов" в Талдыкоргане
Прокуратура области Жетісу добилась возврата в государственную собственность земельных участков, прилегающих к территории "Парка ветеранов" в Талдыкоргане, передает BAQ.kz.
Как сообщили в прокуратуре области, судом удовлетворён иск прокурора города Талдыкорган о признании незаконным предоставления частному лицу земельного участка площадью 4,1 гектара, относящегося к лесопарковой зоне, с последующим возвратом земли в государственную собственность.
В ходе надзорной деятельности установлено, что в 2006 году данный участок был незаконно отчуждён и передан в частную собственность. В дальнейшем владелец разделил территорию на 44 отдельных земельных участка, которые были реализованы 13 физическим лицам.
Судебный акт вступил в законную силу.
В прокуратуре области Жетісу отметили, что работа по обеспечению соблюдения требований земельного законодательства, защите государственных и общественных интересов, а также сохранению территорий общего пользования проводится на постоянной основе.
