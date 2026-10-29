Прокуратурой выявлены нарушения в сфере недропользования на сумму свыше 1,2 млрд тенге
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Природоохранной прокуратурой Актюбинской области в ходе надзорной деятельности выявлены нарушения налогового законодательства в сфере недропользования, повлекшие ущерб государству на сумму свыше 1,2 млрд тенге.
Установлено, что в 2022–2025 годах налоговые обязательства за пользование участками недр по 127 контрактам исполнялись не в полном объёме.
По мерам прокурорского реагирования уже возмещено свыше 600 млн тенге. Кроме того, 29 компаний добровольно представили дополнительные налоговые декларации на общую сумму 250 млн тенге.
В настоящее время прокурорская работа по обеспечению полного исполнения оставшихся налоговых обязательств продолжается.
По результатам проверки за ненадлежащее исполнение служебных обязанностей к дисциплинарной ответственности привлечены три сотрудника налоговой службы.
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