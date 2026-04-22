В Астане начались судебные прения по уголовному делу блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой. С речью стороны обвинения выступил прокурор Олжас Хайруллаев, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам гособвинителя, судом были созданы все условия для полного и всестороннего рассмотрения дела, а требования статьи 24 Уголовно-процессуального кодекса соблюдены в полном объёме.

Прокурор начал выступление со слов Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева о том, что агрессивная реклама «успешного успеха» в социальных сетях создаёт у граждан ложное представление о лёгком достижении благополучия.

«Перед нами не рядовое уголовное дело, а дело, которое создаст прецедент. В наших реалиях социальные сети выступают мощным инструментом влияния на неопределённый круг лиц, который при использовании в корыстных целях может стать средством для обмана, введения в заблуждение и совершения экономических преступлений», – заявил Хайруллаев.

По его мнению, публичные люди обязаны осознавать ответственность за каждое сказанное слово, а использование доверия аудитории ради личной выгоды недопустимо.

«Уверен, что после данного дела лица, замышляющие проведение аналогичных розыгрышей, сто раз подумают, прежде чем осуществить задуманное. Государство больше не намерено закрывать глаза на такие факты», – отметил прокурор.

Согласно позиции обвинения, Жанабылов и Толегенова 21 августа 2025 года организовали розыгрыш 10 автомобилей Hyundai Elantra и других ценных призов. Для участия гражданам необходимо было оплатить обучающие курсы стоимостью 30 тысяч тенге.

Победители, по версии обвинения, определялись через систему «барабан удачи». Кроме того, следствие считает, что подсудимые систематически извлекали доход от поступивших средств.

Прокурор сообщил, что подсудимым предъявлены обвинения по пункту 2 части 2 статьи 214 УК РК и пункту 1 части 2 статьи 218 УК РК — незаконное предпринимательство с извлечением дохода в особо крупном размере, а также легализация денежных средств, полученных преступным путём.

При этом, как отметил гособвинитель, Жанабылов и Толегенова признали вину частично — по эпизоду незаконного предпринимательства, однако пытались переложить ответственность на других лиц.

«Несмотря на частичное признание вины, подсудимые пытаются убедить суд, что являются жертвами обстоятельств. Однако анализ доказательств свидетельствует о наличии вины обоих подсудимых по инкриминируемым деяниям», – заявил прокурор.

В ходе выступления сторона обвинения также сослалась на показания свидетелей, включая блогеров и IT-специалиста Сунгата Утебулатова, который, по версии следствия, занимался техническим сопровождением проекта и разработал систему розыгрыша.

Судебные прения по делу продолжаются.