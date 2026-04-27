Прокурор назвал условия соглашения с Жанабыловым в суде
Прокурор в Астане попросил назначить Жанабылову условное наказание. Подсудимый признал вину и возместил более 247 млн тенге.
Сегодня 2026, 15:53
Сегодня 2026, 15:53Сегодня 2026, 15:53
Фото: Baq.kz
В Астана на суде по делу Жанабылова прокурор предложил назначить ему условное наказание, сообщает корреспондент BAQ.KZ.
Причина в том, что подсудимый полностью признал вину, раскаялся и возместил причинённый ущерб. Речь идет о сумме более 247 млн тенге.
Как пояснил государственный обвинитель Олжас Хайруллаев, стороны пришли к соглашению по наказанию. Прокурор предложил назначить Жанабылову 2 года лишения свободы с конфискацией имущества. Однако это наказание предлагается считать условным и установить пробационный контроль.
«Это наличие на воспитании троих малолетних детей возрастом 10 лет, 6 лет и 5 лет. Добровольное возмещение имущественного ущерба, причинённого в результате уголовного правонарушения, в размере 247 653 229,5 тенге, который был полностью погашен. Признание вины и чистосердечное раскаяние», – заявил прокурор.
При каких условиях
Если суд согласится, Жанабылов не отправится в тюрьму, но будет обязан соблюдать ряд ограничений.
•не менять место жительства и работы без уведомления службы пробации;
•не выезжать за пределы административно-территориальной единицы без уведомления;
•не посещать увеселительные заведения, ночные клубы, кафе, бары и рестораны, где разрешено распитие алкоголя, если это не связано с работой;
•не употреблять психоактивные вещества в немедицинских целях;
•не покидать жилище с 22:00 до 06:00;
•при отсутствии работы зарегистрироваться как безработный.
Кроме того, прокурор попросил считать данное наказание условным в соответствии с частью 1 статьи 63 Уголовного кодекса и установить на этот срок пробационный контроль.
