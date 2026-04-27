В Астана на суде по делу Жанабылова прокурор предложил назначить ему условное наказание, сообщает корреспондент BAQ.KZ.

Причина в том, что подсудимый полностью признал вину, раскаялся и возместил причинённый ущерб. Речь идет о сумме более 247 млн тенге.

Как пояснил государственный обвинитель Олжас Хайруллаев, стороны пришли к соглашению по наказанию. Прокурор предложил назначить Жанабылову 2 года лишения свободы с конфискацией имущества. Однако это наказание предлагается считать условным и установить пробационный контроль.