Прокурор назвал возможное наказание для блогеров Жанабыловых
Представитель прокуратуры рассказал, какие санкции предусматривают статьи, по которым рассматривается дело блогеров.
Старший помощник прокурора Олжас Хайруллаев прокомментировал возможную уголовную ответственность, которая может грозить блогерам Жанабыловым. По его словам, санкции статей предусматривают несколько вариантов наказания - от крупного штрафа до лишения свободы, передает корреспондент BAQ.kz.
Хайруллаев сделал заявление журналистам перед началом судебного заседания.
По его словам, уголовное законодательство предусматривает альтернативные виды наказания по статьям, которые фигурируют в рассматриваемом деле.
В частности, санкция части 2 статьи 218 Уголовного кодекса предусматривает несколько вариантов ответственности.
«Санкция статьи предусматривает различные виды наказания: это может быть штраф, ограничение свободы либо лишение свободы», - пояснил представитель прокуратуры.
При этом размер штрафа может быть значительным.
«В санкции указано, что штраф может назначаться в размере до 7 тысяч МРП», - отметил Хайруллаев.
По его словам, если исходить из текущих расчетов, сумма штрафа может достигать очень крупных размеров.
«Если исходить из суммы примерно 560 тысяч тенге за один МРП, то при 7 тысячах кратных это может составить около миллиарда тенге», - сообщил он.
При этом представитель прокуратуры подчеркнул, что говорить о конкретной мере наказания пока рано.
«Чисто теоретически назначение штрафа возможно. Однако окончательное решение по этому вопросу принимает суд. Пока говорить об этом преждевременно. После исследования всех материалов дела, на стадии прений, вы услышите позицию прокуратуры относительно процедуры назначения наказания», - заявил Хайруллаев.
