Старший помощник прокурора Олжас Хайруллаев прокомментировал возможную уголовную ответственность, которая может грозить блогерам Жанабыловым. По его словам, санкции статей предусматривают несколько вариантов наказания - от крупного штрафа до лишения свободы, передает корреспондент BAQ.kz.

Хайруллаев сделал заявление журналистам перед началом судебного заседания.

По его словам, уголовное законодательство предусматривает альтернативные виды наказания по статьям, которые фигурируют в рассматриваемом деле.

В частности, санкция части 2 статьи 218 Уголовного кодекса предусматривает несколько вариантов ответственности.

«Санкция статьи предусматривает различные виды наказания: это может быть штраф, ограничение свободы либо лишение свободы», - пояснил представитель прокуратуры.

При этом размер штрафа может быть значительным.

«В санкции указано, что штраф может назначаться в размере до 7 тысяч МРП», - отметил Хайруллаев.

По его словам, если исходить из текущих расчетов, сумма штрафа может достигать очень крупных размеров.

«Если исходить из суммы примерно 560 тысяч тенге за один МРП, то при 7 тысячах кратных это может составить около миллиарда тенге», - сообщил он.

При этом представитель прокуратуры подчеркнул, что говорить о конкретной мере наказания пока рано.