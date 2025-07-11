  • 11 Июля, 14:44
  • BAIGENEWS

Прокурор по делу Бишимбаева раскрыла семь личных принципов воспитания

Айжан Аймаганова рассказала о правилах, которых придерживается в воспитании дочери.

Сегодня, 13:55
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Кадр видео Сегодня, 13:55
Сегодня, 13:55
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Фото: Кадр видео

Айжан Аймаганова — прокурор, просившая пожизненное заключение для Куандыка Бишимбаева, — поделилась в соцсетях личными принципами материнства. В откровенном посте в Instagram она рассказала, чему учит свою дочь и какие ценности считает неприемлемыми в семье, передает BAQ.KZ.

"Запрещаю лицемерие. Требую искренности. Молчаливое согласие с несправедливостью — это тоже форма участия. Запрещаю безразличие", — пишет она.

Среди главных установок прокурора:

  • не ставить деньги выше чести;
  • не дружить с паразитами;
  • не оправдывать хамство даже "в ответ";
  • не жить двойной жизнью;
  • не использовать связи или положение ради выгоды;
  • быть честным перед собой, а не хорошим для всех.

Аймаганова подчёркивает: "Мой статус — не прикрытие, а большее обязательство".

Пост собрал десятки восторженных комментариев. Пользователи благодарят прокурора за открытость и называют её "примером для подражания":

  • "Вы замечательная мама и грамотный специалист своего дела!"
  • "Вырастите достойнейших детей!"
  • "Такие ценности нужны каждому ребёнку в стране".
 
 
 
 
 
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Публикация от Айжан Аймаганова (@aimaganova_a)

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