Прокурор по делу Бишимбаева раскрыла семь личных принципов воспитания
Айжан Аймаганова рассказала о правилах, которых придерживается в воспитании дочери.
Сегодня, 13:55
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Сегодня, 13:55Сегодня, 13:55
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Айжан Аймаганова — прокурор, просившая пожизненное заключение для Куандыка Бишимбаева, — поделилась в соцсетях личными принципами материнства. В откровенном посте в Instagram она рассказала, чему учит свою дочь и какие ценности считает неприемлемыми в семье, передает BAQ.KZ.
"Запрещаю лицемерие. Требую искренности. Молчаливое согласие с несправедливостью — это тоже форма участия. Запрещаю безразличие", — пишет она.
Среди главных установок прокурора:
- не ставить деньги выше чести;
- не дружить с паразитами;
- не оправдывать хамство даже "в ответ";
- не жить двойной жизнью;
- не использовать связи или положение ради выгоды;
- быть честным перед собой, а не хорошим для всех.
Аймаганова подчёркивает: "Мой статус — не прикрытие, а большее обязательство".
Пост собрал десятки восторженных комментариев. Пользователи благодарят прокурора за открытость и называют её "примером для подражания":
- "Вы замечательная мама и грамотный специалист своего дела!"
- "Вырастите достойнейших детей!"
- "Такие ценности нужны каждому ребёнку в стране".
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