Айжан Аймаганова — прокурор, просившая пожизненное заключение для Куандыка Бишимбаева, — поделилась в соцсетях личными принципами материнства. В откровенном посте в Instagram она рассказала, чему учит свою дочь и какие ценности считает неприемлемыми в семье, передает BAQ.KZ.

"Запрещаю лицемерие. Требую искренности. Молчаливое согласие с несправедливостью — это тоже форма участия. Запрещаю безразличие", — пишет она.

Среди главных установок прокурора:

не ставить деньги выше чести;

не дружить с паразитами;

не оправдывать хамство даже "в ответ";

не жить двойной жизнью;

не использовать связи или положение ради выгоды;

быть честным перед собой, а не хорошим для всех.

Аймаганова подчёркивает: "Мой статус — не прикрытие, а большее обязательство".

Пост собрал десятки восторженных комментариев. Пользователи благодарят прокурора за открытость и называют её "примером для подражания":

"Вы замечательная мама и грамотный специалист своего дела!"

"Вырастите достойнейших детей!"

"Такие ценности нужны каждому ребёнку в стране".