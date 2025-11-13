В Казахстане продолжается судебное разбирательство по делу об убийстве Яны Легкодимовой, совершённом группой лиц по предварительному сговору, передаёт BAQ.KZ.

На скамье подсудимых находятся двое обвиняемых, которые после совершения преступления сбросили тело и телефон погибшей в реку. Правоохранительным органам потребовалось восемь месяцев для обнаружения тела.

По версии следствия, убийство было заранее спланированным и характеризуется исключительной общественной опасностью. Преступление совершено с применением насилия, сокрытием следов и хладнокровным, аморальным поведением подсудимых после преступления.

В ходе судебного заседания прокурор заявил, что для восстановления социальной справедливости и предупреждения новых уголовных правонарушений, подсудимым следует назначить максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.

"Человек и жизнь человека являются высшими ценностями Республики Казахстан. Никто не вправе произвольно лишать человека жизни", — подчеркнули в прокуратуре.

Рассмотрение дела продолжается.