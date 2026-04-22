В Астане в ходе судебных прений по делу блогеров Ерболата Жанабылова и Эльмиры Толегеновой прокурор Олжас Хайруллаев запросил для подсудимых реальные сроки наказания с конфискацией имущества, передаёт корреспондент BAQ.KZ.

По словам гособвинителя, в ходе судебного следствия установлено, что подсудимые занимались незаконной предпринимательской деятельностью, сопряжённой с извлечением дохода в особо крупном размере — 247 миллионов тенге, а также легализацией денежных средств, полученных преступным путём.

«Учитывая опасный характер совершённых преступлений, считаю необходимым назначить подсудимым наказание в виде реального лишения свободы», – заявил прокурор.

Он отметил, что преступление, по версии обвинения, совершалось с широким освещением в социальных сетях, а последующие действия были направлены на легализацию доходов.

«Это свидетельствует о высокой степени продуманности, организованности и дерзости», – подчеркнул Хайруллаев.

Также прокурор указал, что подсудимые частично признали вину, однако, по его мнению, не раскаялись и не приняли действенных мер по возмещению ущерба.

Смягчающим обстоятельством сторона обвинения попросила признать наличие троих малолетних детей. Отягчающих обстоятельств, по словам прокурора, не установлено.

Что запросил прокурор

Для Ерболата Жанабылова обвинение попросило:

•по статье 214 части 2 пункту 2 УК РК — 2 года 6 месяцев лишения свободы с конфискацией имущества;

•по статье 218 части 2 пункту 1 УК РК — 4 года лишения свободы с конфискацией имущества;

•окончательно по совокупности преступлений — 4 года лишения свободы в учреждении минимальной безопасности с конфискацией имущества.

Кроме того, прокурор попросил изменить меру пресечения Жанабылову с домашнего ареста на содержание под стражей и взять его под стражу из зала суда.

Для Эльмиры Толегеновой обвинение также запросило 4 года лишения свободы с конфискацией имущества по совокупности статей.

При этом прокурор предложил отсрочить исполнение наказания на один год в соответствии с частью 1 статьи 74 Уголовного кодекса.

Также было предложено изменить меру пресечения Толегеновой с домашнего ареста на подписку о невыезде и обязать её в течение 10 суток после вступления приговора в законную силу явиться в службу пробации для постановки на учёт.