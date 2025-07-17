Прокурор запросил 6 лет лишения свободы для экс-дипломата Сакена Мамаша
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В суде Астаны завершается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего советника посольства Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаша, обвиняемого в истязании супруги, передаёт BAQ.KZ.
На заседании прокурор запросил для него 6 лет лишения свободы.
По просьбе потерпевшей процесс проходил в закрытом режиме.
Оглашение приговора состоится 18 июля в 15:00. Заседание будет проходить в оффлайн-формате.
Напомним, в мае 2024 года супруга советника посла Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаша заявила, что на протяжении 10 лет супруг её насилует и избивает, она и её дети находятся в опасности. И потребовала помощи у государства.
В МИДе тогда сообщили, что отзывают этого сотрудника в Казахстан.
Позже жена дипломата вернулась на родину, её разместили в кризисном центре.
После в полиции сообщили, что возбудили уголовное дело по факту избиения Карины её супругом.
В июне 2024 года экс-советника посольства арестовали на 15 суток за избиение сестры супруги.
В начале марта 2025 года сообщалось, что суд над Сакеном Мамашем должен скоро начаться. В апреле стало известно, что дипломата арестовали.
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