В суде Астаны завершается рассмотрение уголовного дела в отношении бывшего советника посольства Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаша, обвиняемого в истязании супруги, передаёт BAQ.KZ.

На заседании прокурор запросил для него 6 лет лишения свободы.

По просьбе потерпевшей процесс проходил в закрытом режиме.

Оглашение приговора состоится 18 июля в 15:00. Заседание будет проходить в оффлайн-формате.

Напомним, в мае 2024 года супруга советника посла Казахстана в ОАЭ Сакена Мамаша заявила, что на протяжении 10 лет супруг её насилует и избивает, она и её дети находятся в опасности. И потребовала помощи у государства.

В МИДе тогда сообщили, что отзывают этого сотрудника в Казахстан.

Позже жена дипломата вернулась на родину, её разместили в кризисном центре.

После в полиции сообщили, что возбудили уголовное дело по факту избиения Карины её супругом.

В июне 2024 года экс-советника посольства арестовали на 15 суток за избиение сестры супруги.

В начале марта 2025 года сообщалось, что суд над Сакеном Мамашем должен скоро начаться. В апреле стало известно, что дипломата арестовали.