Прокурора Актау задержали в аэропорту Алматы

Прокурора Актау задержали в аэропорту Алматы
Прокуратура Мангистауской области проводит служебное расследование по факту задержания прокурора города Актау, передает BAQ.KZ.

По неподтверждённым данным, на прокурора якобы составлен административный протокол за "пьяный дебош" в аэропорту Алматы.

"Прокуратура Мангистауской области проводит служебное расследование, по его результатам примут соответствующие меры", — сообщили в надзорном органе.

