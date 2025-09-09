Прокурора Актау задержали в аэропорту Алматы
Сегодня, 17:31
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:31Сегодня, 17:31
100
Прокуратура Мангистауской области проводит служебное расследование по факту задержания прокурора города Актау, передает BAQ.KZ.
По неподтверждённым данным, на прокурора якобы составлен административный протокол за "пьяный дебош" в аэропорту Алматы.
"Прокуратура Мангистауской области проводит служебное расследование, по его результатам примут соответствующие меры", — сообщили в надзорном органе.
Самое читаемое
- На турнире по казакша курес в Ерейментау юноша впал в клиническую смерть
- Что даст Казахстану переход к однопалатному Парламенту? Мнение политолога
- Сегодня Президент выступит с Посланием народу Казахстана
- Цифровизация и ИИ стали новой национальной идеей Казахстана — Ерлан Карин
- В Костанае 10-летнюю девочку сбила машина на пешеходном переходе