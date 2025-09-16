Прокурора Усть-Каменогорска временно отстранили от должности
Прокуратура ВКО сообщила о временном отстранении прокурора в связи со служебным расследованием.
Сегодня, 22:20
Прокуратура Восточно-Казахстанской области прокомментировала распространяемую информацию о сотрудниках прокуратуры города Усть-Каменогорска, передает BAQ.KZ.
По данным ведомства, в отношении прокурора Усть-Каменогорска проводится служебное расследование. В соответствии с Законом "О правоохранительной службе" он временно отстранён от должности до принятия решения о мере ответственности.
"Что касается сведений, касающихся других сотрудников прокуратуры города Усть-Каменогорска, ранее по данным обстоятельствам также проводились служебные расследования. Факты частично подтвердились, и указанные сотрудники были привлечены к дисциплинарной ответственности за нарушение норм служебной этики", - говорится в сообщении.
