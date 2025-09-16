Прокуратура Восточно-Казахстанской области прокомментировала распространяемую информацию о сотрудниках прокуратуры города Усть-Каменогорска, передает BAQ.KZ.

По данным ведомства, в отношении прокурора Усть-Каменогорска проводится служебное расследование. В соответствии с Законом "О правоохранительной службе" он временно отстранён от должности до принятия решения о мере ответственности.