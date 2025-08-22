Астана на один день превратилась в арену спортивного азарта и командного духа: сотрудники прокуратуры со всего Казахстана сели на велосипеды и устроили настоящий праздник скорости и единства, передает BAQ.KZ. Повод более чем весомый — 30-летие Конституции страны.

Старт марафону дал первый заместитель генпрокурора Тимур Ташимбаев. Он подчеркнул: Конституция три десятилетия остаётся главным гарантом прав и свобод, а этот заезд символизирует силу, сплочённость и стремление к здоровому образу жизни. На старт вышли 40 участников — от Генеральной прокуратуры и региональных департаментов до Академии правоохранительных органов, Комитета по возврату активов и военной прокуратуры. Атмосфера — дружеская, но дух соперничества чувствовался с первых метров дистанции.

Особенно ярко проявили себя женщины-прокуроры. Золото у Айгуль Темирбаевой, старшего помощника генпрокурора. Серебро досталось Наталье Есенбековой из Комитета по возврату активов, а бронзу взяла представитель Академии правоохранительных органов Татьяна Есенгалиева. В мужской гонке сильнейшими оказались Айдос Садыбеков (прокуратура Алматы), Расул Есдаулетов (Комитет по возврату активов) и Қайрат Ахмет (Комитет по правовой статистике). В командном зачёте триумфатором стал Комитет по возврату активов, второе место взяла команда Генеральной прокуратуры, третье — Комитет по правовой статистике и специальным учетам.

Участники получили дипломы и памятные подарки, а сама гонка доказала: прокуроры — это не только хранители закона, но и люди, для которых ценности "Адал азамат" и "Закон и Порядок" важны не меньше, чем здоровый образ жизни и командная поддержка.