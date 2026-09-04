Прокуроры Темиртау добились освобождения восьми человек

Прокуратура Темиртау начала круглосуточно следить за городом через 1 575 камер и систему цифрового надзора. Новый центр уже помог выявить незаконное содержание людей в изоляторах временного содержания. Восемь человек были освобождены, передает BAQ.KZ.

Центр надзорного реагирования работает на базе городской прокуратуры. Он позволяет круглосуточно следить за ситуацией в Темиртау и оперативно реагировать на нарушения без выезда прокурора на место.

К единой видеостене подключены камеры, установленные на улицах, в парках, школах, детских садах, медицинских учреждениях и на других объектах города.

Отдельное направление связано с контролем за соблюдением прав людей в изоляторах временного содержания. Дежурные прокуроры могут дистанционно отслеживать ситуацию и реагировать при выявлении нарушений.

К центру подключена система цифрового надзора. Мониторинг ведется круглосуточно. При выявлении правонарушений или других нарушений законности информация оперативно обрабатывается, после чего принимаются меры реагирования.

По данным прокуратуры, общий уровень преступности в Темиртау снизился на 28%. Число особо тяжких преступлений сократилось на 50%, преступлений, совершенных несовершеннолетними, на 87%.

В открытии центра приняли участие начальник Департамента финансов Генеральной прокуратуры Ильяс Испанов, заместитель начальника Службы Акымжан Умбиталин, прокурор Карагандинской области Мурат Тлеубердиев и представители государственных органов города.

В прокуратуре рассчитывают продолжить цифровизацию надзорной работы и взаимодействие с государственными органами для защиты прав граждан и интересов государства.