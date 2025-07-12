Прокуратурой Байзакского района восстановлены права инвестора по туристическому объекту "Алмалы resort", передает BAQ.KZ.

В 2024 году предприниматель обратился в местный исполнительный орган с просьбой о проведении среднего ремонта автодороги, ведущей к этно-туристической зоне отдыха, однако его запрос остался без ответа. В том же году уполномоченный орган объявил государственные закупки, но из-за отзыва средств конкурс был приостановлен.

По акту прокурорского надзора в апреле 2025 года местные власти выделили средства для создания необходимой инфраструктуры для инвестора.