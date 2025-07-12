  • 12 Июля, 13:47
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Прокуроры восстановили права инвестора в Жамбылской области

Виновное должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

Сегодня, 13:12
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Прокуроры восстановили права инвестора в Жамбылской области Сегодня, 13:12
Сегодня, 13:12
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Фото: Прокуроры восстановили права инвестора в Жамбылской области

Прокуратурой Байзакского района восстановлены права инвестора по туристическому объекту "Алмалы resort", передает BAQ.KZ.

В 2024 году предприниматель обратился в местный исполнительный орган с просьбой о проведении среднего ремонта автодороги, ведущей к этно-туристической зоне отдыха, однако его запрос остался без ответа. В том же году уполномоченный орган объявил государственные закупки, но из-за отзыва средств конкурс был приостановлен.

По акту прокурорского надзора в апреле 2025 года местные власти выделили средства для создания необходимой инфраструктуры для инвестора.

"Таким образом, благодаря мерам прокуратуры, права инвестора на реализацию инвестиционного проекта в регионе восстановлены. Реализация данного проекта создаст новые рабочие места, увеличит налоговые поступления и поспособствует развитию туризма", - отметили в прокуратуре области.

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