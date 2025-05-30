Проливные дожди и жара: какой будет погода в Казахстане в первые дни лета
Повышение температуры, неустойчивая погода.
Сегодня, 14:15
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Сегодня, 14:15Сегодня, 14:15
85Фото: Pixabay
Синоптики Казгидромета сообщили, какой будет погода в ближайшие три выходных дня, передает BAQ.KZ.
С прохождением атмосферных фронтов на большей части республики ожидается неустойчивый характер погоды: пройдут дожди с грозами, порывистый ветер, в дневные часы возможен град.
Днем 1 июня в горных районах юго-востока, 2 июня на западе, в горных районах юго-востока ожидаются сильные дожди.
На юго-западе, юге, юго-востоке ожидается пыльная буря.
На западе, северо-западе ожидается спад сильной жары.
На остальной территории РК ожидается постепенное повышение температуры воздуха, днем в центре, на юге страны прогнозируется сильная жара 35-40 градусов.
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